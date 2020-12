Lo sfogo del Presidente Conte: “Sarebbe meglio tornare al voto” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Governo Conte news. Le pressioni non stanno facendo bene al Presidente Conte. Dopo oltre 10 mesi di emergenza, il dito puntato dall’opposizione tanto quanto dalla maggioranza lo sta portando allo stremo. “A questo punto davvero sarebbe meglio tornare al voto“, pare abbia confessato a un ministro del Partito Democratico dopo l’ennesimo attacco di Matteo Renzi, ormai palesemente intenzionato a far scattare la crisi di governo con l’anno nuovo. Non è una situazione semplice: quello di Conte probabilmente non è altro che un sfogo dovuto ai continui attacchi, a un’idea di rimpasto che si fa sempre più concreta. Ma allo stesso tempo dimostra la consapevolezza del fatto che, di fronte a una crisi di governo, tutto potrebbe succedere. >> Leggi anche: Spostamenti tra ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Governonews. Le pressioni non stanno facendo bene al. Dopo oltre 10 mesi di emergenza, il dito puntato dall’opposizione tanto quanto dalla maggioranza lo sta portando allo stremo. “A questo punto davvero sarebbeal voto“, pare abbia confessato a un ministro del Partito Democratico dopo l’ennesimo attacco di Matteo Renzi, ormai palesemente intenzionato a far scattare la crisi di governo con l’anno nuovo. Non è una situazione semplice: quello diprobabilmente non è altro che undovuto ai continui attacchi, a un’idea di rimpasto che si fa sempre più concreta. Ma allo stesso tempo dimostra la consapevolezza del fatto che, di fronte a una crisi di governo, tutto potrebbe succedere. >> Leggi anche: Spostamenti tra ...

