Lo ha già fatto Non solo soldi | indiscrezione-terremoto su Melania Trump | con Donald finisce malissimo?

Indiscrezioni dalla Casa Bianca, dove Donald Trump, al di là delle dichiarazioni pubbliche, si sarebbe rassegnato all'idea di lasciare la residenza al prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Indiscrezioni che riguardano anche Melania Trump, che di lasciare la Casa Bianca non vedrebbe l'ora, tanto da aver già iniziato a fare le valigie. "Vuole solo tornare a casa", rivela una fonte anonima alla Cnn, riferendosi alla first-lady. Ma non solo. Si scopre anche che Melania, "con discrezione", avrebbe chiesto a un consigliere se, dal prossimo 20 gennaio in poi - giorno del cambio alla presidenza - ci saranno dei fondi a sua disposizione. Scoperta forse amara, per Melania: "solo" una pensione da 20mila dollari al mese.

