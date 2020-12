LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: si incomincia! I protagonisti cercheranno il tempo? (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Urs Kryenbuehl conclude con il tempo di 2:07.22 e precede Jansrud di 14 centesimi. Pronto per la sua prova l’austriaco Matthias Mayer. 10.32 Kjetil Jansrud chiude la sua prova con il tempo di 2:07.36. Al cancelletto ora lo svizzero Urs Kryenbuehl 10.30 PRENDE IL VIA LA SECONDA prova DELLA discesa DELLA VAL d’Isere, Kjetil Jansrud è sul tracciato! 10.29 L’ELENCO DEI PARTENTI 1 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head 2 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Urs Kryenbuehl conclude con ildi 2:07.22 e precede Jansrud di 14 centesimi. Pronto per la sual’austriaco Matthias Mayer. 10.32 Kjetil Jansrud chiude la suacon ildi 2:07.36. Al cancelletto ora lo svizzero Urs Kryenbuehl 10.30 PRENDE IL VIA LA SECONDADELLADELLA VAL, Kjetil Jansrud è sul tracciato! 10.29 L’ELENCO DEI PARTENTI 1 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head 2 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT ...

