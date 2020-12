LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Paris si nasconde, anche Innerhofer non forza (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted inizia la sua prova con intermedi davvero ottimi quindi, come quasi tutti, nel tratto più complicato lascia un secondo in colpo solo. Si ferma in settima posizione a 1.80. 11.12 Il tedesco Andreas Sander parte forte ma lascia oltre un secondo nel tratto mediano della pista. Non va oltre la 12a posizione a 2.36. 11.11 Lo svizzero Niels Hintermann completa la sua discesa in settima posizione a 1.82 da Kriechmayr. 11.10 Aleksander Aamodt Kilde parte bene e recupera nel tratto centrale, portandosi a soli 7 centesimi dalla vetta. Nel finale non forza ma è ottimo secondo a 66 centesimi! 11.09 Lo statunitense Bryce Bennett non vuole correre rischi e si classifica in 16a posizione a 4.04 dalla vetta. 11.08 Il francese Johan ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted inizia la suacon intermedi davvero ottimi quindi, come quasi tutti, nel tratto più complicato lascia un secondo in colpo solo. Si ferma in settima posizione a 1.80. 11.12 Il tedesco Andreas Sander parte forte ma lascia oltre un secondo nel tratto mediano della pista. Non va oltre la 12a posizione a 2.36. 11.11 Lo svizzero Niels Hintermann completa la suain settima posizione a 1.82 da Kriechmayr. 11.10 Aleksander Aamodt Kilde parte bene e recupera nel tratto centrale, portandosi a soli 7 centesimi dalla vetta. Nel finale nonma è ottimo secondo a 66 centesimi! 11.09 Lo statunitense Bryce Bennett non vuole correre rischi e si classifica in 16a posizione a 4.04 dalla vetta. 11.08 Il francese Johan ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: sulla Oreiller-Killy si prepara la gara di domenica - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: sulla Oreiller-Killy si prepara la gara di domenica… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara - #alpino… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris in pista! “Buone sensazioni, domani inizio a spinger… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: prima prova cancellata -