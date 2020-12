LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marsaglia 3°, Paris si nasconde, anche Innerhofer non forza (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Il francese Valentine Giraud Moine si ferma in 32a posizione a 3.08. 11.43 Riccardo Tonetti non va oltre la 38a posizione a 4.11. 11.42 Lo svizzero Stefan Rogentin vola con mezzo secondo su Kriechmayr nella parte alta, quindi chiude 16mo a 1.99. 11.41 Il tedesco Manuel Schmid è 34mo a 3.59. 11.40 Il canadese Cameron Alexander chiude la sua prova in 33a posizione a 3.47. 11.39 Lo svizzero Ralph Weber parte fortissimo ma perde parecchio nel finale, finendo 16mo a 2.00. 11.37 Matteo Marsaglia arriva fino a metà tracciato con il miglior tempo, quindi accusa soli 8 centesimi al quarto intertempo, diventano 52 al quinto e conclude terzo a 82 centesimi! 11.35 Il nostro Emanuele Buzzi fa segnare il miglior primo intermedio, quindi lascia 2 secondi nel tratto centrale e finisce ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Il francese Valentine Giraud Moine si ferma in 32a posizione a 3.08. 11.43 Riccardo Tonetti non va oltre la 38a posizione a 4.11. 11.42 Lo svizzero Stefan Rogentin vola con mezzo secondo su Kriechmayr nella parte alta, quindi chiude 16mo a 1.99. 11.41 Il tedesco Manuel Schmid è 34mo a 3.59. 11.40 Il canadese Cameron Alexander chiude la suain 33a posizione a 3.47. 11.39 Lo svizzero Ralph Weber parte fortissimo ma perde parecchio nel finale, finendo 16mo a 2.00. 11.37 Matteoarriva fino a metà tracciato con il miglior tempo, quindi accusa soli 8 centesimi al quarto intertempo, diventano 52 al quinto e conclude terzo a 82 centesimi! 11.35 Il nostro Emanuele Buzzi fa segnare il miglior primo intermedio, quindi lascia 2 secondi nel tratto centrale e finisce ...

