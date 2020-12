LIVE Sassuolo Benevento Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima partita dell’undicesima giornata di serie A 2020/21 si apre ufficialmente con Sassuolo Benevento, match tra due compagini decisamente offensive che si daranno battaglia allo stadio Mapei di Sassuolo. Le scelte degli allenatori Dopo il lieve calo in campionato, De Zerbi non ha recuperato tutti gli infortunati “importanti”, ossia Chiriches, Defrel e Caputo. Davanti a Consigli agiranno Toljan, Marlon, G. Ferrari e Rogerio, in mediana Maxime Lopez e Locatelli, Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti e Raspadori punta centrale. Benevento che risponde con il consueto 4-3-2-1: Montipò tra i pali con Letizia, Tuia, Glik, Barba e Hetemaj a comporre la linea difensiva. Schiattarella-Improta coppia di centrocampo con Ionita e Caprari ad assistere Lapadula davanti. Formazioni ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima partita dell’undicesima giornata di serie A 2020/21 si apre ufficialmente con, match tra due compagini decisamente offensive che si daranno battaglia allo stadio Mapei di. Le scelte degli allenatori Dopo il lieve calo in campionato, De Zerbi non ha recuperato tutti gli infortunati “importanti”, ossia Chiriches, Defrel e Caputo. Davanti a Consigli agiranno Toljan, Marlon, G. Ferrari e Rogerio, in mediana Maxime Lopez e Locatelli, Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti e Raspadori punta centrale.che risponde con il consueto 4-3-2-1: Montipò tra i pali con Letizia, Tuia, Glik, Barba e Hetemaj a comporre la linea difensiva. Schiattarella-Improta coppia di centrocampo con Ionita e Caprari ad assistere Lapadula davanti....

tienphuongth : LIVE STREAM Sassuolo vs Benevento - CalcioIN : SASSUOLO BENEVENTO Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Cellulare Tablet PC - SkySport : Probabili formazioni di Sassuolo-Benevento ? #SassuoloBenevento Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE su Sky Sport Serie… - sportsstreamr : 11/12/2020 – Serie A – Sassuolo vs Benevento live - TV7Benevento : SPORT LIVE “SASSUOLO-BENEVENTO. VENERDI' ALLE ORE 20.15 SUI CANALI DI TV7... -