Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti domenica 13 dicembre: Brosio e la fidanzata contro le cinque sfere (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara d’Urso, sul finire della puntata di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato quali saranno gli ospiti di ‘Live non è la d’Urso’ nella diretta che verrà trasmessa domenica tredici dicembre, puntata che doveva essere l’ultima, ma la produzione ha deciso di allungare il programma fino al prossimo venti dicembre. Ecco quali saranno i temi che andrà ad affrontare durante la messa in onda di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. Torneranno in studio Paolo Brosio con la fidanzata ventiduenne Maria Laura, più giovane di lui di quarantadue anni, per rendere pubblico l’audio che sembrerebbe confermare che la modella stia usando il giornalista ed ex concorrente del GF Vip 5 per arrivare al successo e alla popolarità. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara, sul finire della puntata di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato quali saranno glidi ‘non è la’ nella diretta che verrà trasmessatredici, puntata che doveva essere l’ultima, ma la produzione ha deciso di allungare il programma fino al prossimo venti. Ecco quali saranno i temi che andrà ad affrontare durante la messa in onda di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. Torneranno in studio Paolocon laventiduenne Maria Laura, più giovane di lui di quarantadue anni, per rendere pubblico l’audio che sembrerebbe confermare che la modella stia usando il giornalista ed ex concorrente del GF Vip 5 per arrivare al successo e alla popolarità. ...

Ora non chiedetemi perché… ma a un certo punto Daniele Leali, due settimane fa, prima aveva promesso di essere in diretta a “Live – Non è la D’urso”, poi improvvisamente è apparso da Giletti, ma non ...

Diretta Sassuolo-Benevento, il LIVE dal Mapei Stadium alle 20:45

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Benevento, 11\^ giornata di Serie A, gara in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dagli spalti ci aspettiamo una gara gio ...

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Benevento, 11\^ giornata di Serie A, gara in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dagli spalti ci aspettiamo una gara gio ...