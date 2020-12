LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia, c’è Hamilton. Caos societario per la Ferrari (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Le 5 domande del GP Abu Dhabi 2020 – Programma odierno LOUIS CAMILLERI SI E’ DIMESSO E NON E’ PIU’ L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA Ferrari LEWIS Hamilton TORNA IN GARA, DUNQUE RUSSELL RITORNA ALLA WILLIAMS Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus fa tappa a Yas Marina per il dodicesimo anno consecutivo su un tracciato non particolarmente amato da piloti e addetti ai lavori, ma che si conferma un appuntamento fisso del campionato anche in questa annata caratterizzata dal Covid. La notizia più importante del weekend riguarda il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del weekend – Le 5 domande del GP Abu2020 – Programma odierno LOUIS CAMILLERI SI E’ DIMESSO E NON E’ PIU’ L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLALEWISTORNA IN GARA, DUNQUE RUSSELL RITORNA ALLA WILLIAMS Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus fa tappa a Yas Marina per il dodicesimo anno consecutivo su un tracciato non particolarmente amato da piloti e addetti ai lavori, ma che si conferma un appuntamento fisso del campionato anche in questa annata caratterizzata dal Covid. La notizia più importante del weekend riguarda il ...

