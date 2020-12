LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer cerca il jolly, serve la perfezione al poligono (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI Hochfilzen DALLE 11.30 Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint odierna – La classifica generale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatterà anche per gli uomini la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque gli azzurri in gara: Lukas Hofer con l’8, Didier Bionaz col 40, Patrick BraunHofer con l’86, Thomas Bormolini col 70 e Dominik Windisch col 2. Nell’ultima sprint del 2020-2021, ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT FEMMINILE DIDALLE 11.30 Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint odierna – La classifica generale Buongiorno e benvenuti allatestuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo diin programma ad, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatterà anche per gli uomini la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque gli azzurri in gara:con l’8, Didier Bionaz col 40, Patrick Brauncon l’86, Thomas Bormolini col 70 e Dominik Windisch col 2. Nell’ultima sprint del 2020-2021, ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Johannes Boe va a caccia della 50a vittoria e gioca di strategia #biathlon @AleB… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Johannes Boe va a caccia della 50a vittoria e gioca di strategia… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Eckhoff rimonta e vince. 20ma Dorothea Wierer - zazoomblog : LIVE – Biathlon inseguimento maschile Kontiolahti 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #inseguimento… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia domina la scena, ottima Italia in quinta posizione -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer cerca il jolly, serve la perfezione al poligono OA Sport LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer si aspetta segnali di crescita

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, scatterà per le donne ...

LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer cerca il jolly, serve la perfezione al poligono

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatt ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, scatterà per le donne ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatt ...