LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA. Lukas Hofer: caccia alla sorpresa. Johannes Boe vuole imporre la sua legge (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Hoschfilzen, prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI Hochfilzen DALLE 11.30 Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint odierna – La classifica generale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatterà anche per gli uomini la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenutidella sprint maschile di Hoschfilzen, prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo LADELLA SPRINT FEMMINILE DIDALLE 11.30 Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint odierna – La classifica generale Buongiorno e benvenutitestuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo diin programma ad, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatterà anche per gli uomini la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Hochfilzen in DIRETTA. Le azzurre risalgono: Vittozzi settima e Wierer (9 su 10) ottava. Prima… - OA_Sport : LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono risalire la china - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon #11Dicembre https:… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer cerca il jolly serve la perfezione al poligono - #Biathlon… -