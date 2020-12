LIVE Barcellona-Olimpia Milano 64-67 | Eurolega basket in DIRETTA | ultimi cinque minuti

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-69 Ilfirma il sorpasso con Davies. 68-69 Stoppata irregolare di Hines sull’appoggio al vetro di Mirotic. 66-69 Penetrazione vincente di Calathes. 64-69 Due liberi di Delaney 64-67 Due facili per Mirotic.. 62-67 Schiacciata di Davies. Timeout immediato per il. 60-67 DELANEY TRIPLAAAAAAAAA! Seialla fine. 60-64 Fantastico canestro di Shields in secondo tempo. 60-62 Un solo libero per Tarczewski. FINISCE IL TERZO QUARTO!è ancora avanti quando si entra neglidieci. 60-61 TARCZEWSKI! Schiacciata imperiosa anche per lui. 60-59 Schiacciata mostruosa di Smits in faccia a Datome. Ultim tiro di ...