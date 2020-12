LIVE Barcellona-Olimpia Milano 49-52, Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio al Palau Blaugrana (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-59 Due facili di Shields dopo un gran rimbalzo offensivo. 58-57 Due liberi e primi punti per Gigi Datome. 58-55 Appoggio al vetro di Oriola dopo il rimbalzo offensivo. 54-55 Gancio di Hanga. 52-55 PUNTER! TRIPLAAA! 52-52 Tripla di Hanga. Parità. Quattro minuti a fine terzo quarto. 49-52 Un solo libero per Punter. 49-51 Dentro il libero dello spagnolo. 48-51 Canestro incredibile di Mirotic con un dubbio fischio su Hines. 46-51 LA RISPOSTA DI DELANEY! 46-48 Tripla dall’angolo di Higgins dopo l’ennesima dormita difensiva su rimessa di Milano. 43-48 TRIPLA DI MICOV! 43-43 Piazzato dall’angolo di Abrines. Stoppata pazzesca di LeDay su Higgins. Sicuramente la rivedremo nella Top-10 della settimana. 41-43 Jumper di Mirotic. Riprende la partita FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fantastica seconda frazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-59 Due facili di Shields dopo un gran rimbalzo offensivo. 58-57 Due liberi e primi punti per Gigi Datome. 58-55 Appoggio al vetro di Oriola dopo il rimbalzo offensivo. 54-55 Gancio di Hanga. 52-55 PUNTER! TRIPLAAA! 52-52 Tripla di Hanga. Parità. Quattro minuti a fine terzo quarto. 49-52 Un solo libero per Punter. 49-51 Dentro il libero dello spagnolo. 48-51 Canestro incredibile di Mirotic con un dubbio fischio su Hines. 46-51 LA RISPOSTA DI DELANEY! 46-48 Tripla dall’angolo di Higgins dopo l’ennesima dormita difensiva su rimessa di. 43-48 TRIPLA DI MICOV! 43-43 Piazzato dall’angolo di Abrines. Stoppata pazzesca di LeDay su Higgins. Sicuramente la rivedremo nella Top-10 della settimana. 41-43 Jumper di Mirotic. Riprende la partita FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fantastica seconda frazione ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - Kobanalk : Caano Eric spa il culo a Mary Rider dirta davanti al pubbl – Live shown prazione anale al sdalone erot di barcellona - fabiocavagnera : Ore 21, Barcellona vs Olimpia Milano. Sfida ricca di fascino al Palau, e per la squadra di Ettore Messina la parola… -