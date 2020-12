L’ipotesi clamorosa sul futuro di Ilicic all’Atalanta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rapporto con Gasperini sembra essere compromesso e per questo spunta un’ipotesi a sorpresa sul futuro di Ilicic con l’Atalanta Gasperini non si è dimesso, resta sulla panchina dell’Atalanta, esulta per la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League. Ma il rapporto con parte dello spogliatoio è ormai compromesso, Ilicic e Gomez, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rapporto con Gasperini sembra essere compromesso e per questo spunta un’ipotesi a sorpresa suldicon l’Atalanta Gasperini non si è dimesso, resta sulla panchina dell’Atalanta, esulta per la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League. Ma il rapporto con parte dello spogliatoio è ormai compromesso,e Gomez, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

