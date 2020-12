“L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”: la verità dietro il nuovo film Netflix (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ultimo successo di Netflix, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, trae spunto da una vicenda reale che in pochi conoscono. Dal 9 dicembre il catalogo italiano di Netflix ha una new entry: “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. Il film racconta la vicenda di un ingegnere bolognese, Giorgio Rosa, che decide di costruire una piccola isola indipendente e autonoma a 500 metri dal confine delle acque territoriali italiane. La trama potrebbe sembrare surreale: non tutti sanno però che l’utopico progetto è stato realmente messo in pratica alla fine degli anni Sessanta. L’ingegner Rosa, al tempo 33enne, costruì infatti al ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ultimo successo di, trae spunto da una vicenda reale che in pochi conoscono. Dal 9 dicembre il catalogo italiano diha una new entry:. Ilracconta la vicenda di un ingegnere bolognese, Giorgio Rosa, che decide di costruire una piccola isola indipendente e autonoma a 500 metri dal confineacque territoriali italiane. La trama potrebbe sembrare surreale: non tutti sanno però che l’utopico progetto è stato realmente messo in pratica alla fine degli anni Sessanta. L’ingegner Rosa, al tempo 33enne, costruì infatti al ...

