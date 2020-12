Libri femministi: 10 titoli da regalare per Natale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Di Libri sul femminismo (o sui femminismi) ce ne sono parecchi. Alcuni sono più conosciuti. Altri passano più in sordina. Può capitare anche che su alcuni temi si leggano opinioni opposte. Ancora oggi, infatti, su certi argomenti non si è raggiunta una concordia generale. Tra tanti Libri femministi, quali possono essere un buon regalo dunque? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Disul femminismo (o sui femminismi) ce ne sono parecchi. Alcuni sono più conosciuti. Altri passano più in sordina. Può capitare anche che su alcuni temi si leggano opinioni opposte. Ancora oggi, infatti, su certi argomenti non si è raggiunta una concordia generale. Tra tanti, quali possono essere un buon regalo dunque?

MoliPietro : Libri femministi: 10 titoli da regalare per Natale - seccaseteditee : consiglio del giorno: fatevi le canne e leggete libri femministi come manifesto Cyborg di quella grandissima lumina… - pownzerotto : @dattero24 @thenoodlegirl_ Quindi figuriamoci se si mettono a leggere libri e saggi femministi) la priorità è ascol… - aledeluca_1 : @OttoemezzoTW @meb @ItaliaViva @MaxGramel @Corriere @MSattanino @La7tv Signora Gruber non c'è bisogno di essere di… - SabrinaMiso : RT @esterrefattaa: Ciao a tutt?, ci sono tante cose brutte ma anche tante belle come i testi femministi e i libri scritti da donne, qui in… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri femministi Violenza donne: Cercas, sono un femminista radicale assoluto ANSA Nuova Europa Mi prendo il mondo ovunque sia. Recensione del libro di Letizia Battaglia

Mi prendo il mondo ovunque sia - Una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza, edito da Einaudi, è l'autobiografia intima, onesta e diretta che ...

Legale, libero, sicuro, gratuito. E appeso al voto del parlamento argentino

La proposta di legge sull’aborto torna in aula a Buenos Aires un anno dopo l'insediamento di Fernandez alla presidenza. Intervista a Martha Rosenberg: «Tra gli schieramenti favorevoli e contrari alla ...

Mi prendo il mondo ovunque sia - Una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza, edito da Einaudi, è l'autobiografia intima, onesta e diretta che ...La proposta di legge sull’aborto torna in aula a Buenos Aires un anno dopo l'insediamento di Fernandez alla presidenza. Intervista a Martha Rosenberg: «Tra gli schieramenti favorevoli e contrari alla ...