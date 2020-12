L’Eredità | Flavio Insinna salvato da Adriana Riccio

Leggi su solodonna

(Di venerdì 11 dicembre 2020), il conduttore de, non avrebbe preso bene l’esclusione dalla conduzione della nuova edizione di Affari tuoi. A consolarlo c’è per fortuna l’amore diè un uomo felicemente fidanzato. Bisogna ricordarlo. In tanti se lo chiedono perché di lui al di fuori dalla televisione si sa sempre troppo poco. E’ quasi impossibile, vederein dolce compagnia. Una riservatezza che resista fin Articolo completo: dal blog SoloDonna