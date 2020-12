«Lei è araba, niente da fare»: la risposta all’annuncio di lavoro cela razzismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Questa è la storia di ogni volta che io debba rispondere ad un annuncio di lavoro. Vi chiedo gentilmente di condividere al fine magari di dare un taglio a questi atti di razzismo. Non ho veramente parole per descrivere quanto schifo provo per queste persone». È quanto scrive in un post su Instagram Fatima Essania, donna di origini arabe, che sta cercando lavoro in Italia. LEGGI ANCHE –> La frase razzista del quarto uomo di Psg-Basaksehir divide la rete https://www.instagram.com/p/CInoRhgF2fK/ «Buongiorno, sono Fatima. Ho letto il vostro annuncio, al quale sono interessata. È ancora disponibile? Grazie», ha scritto Essania in un messaggio inviato al numero telefonico indicato nell’annuncio. «Il suo nome mi dice che lei è araba, quindi niente da fare», la risposta. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Questa è la storia di ogni volta che io debba rispondere ad un annuncio di. Vi chiedo gentilmente di condividere al fine magari di dare un taglio a questi atti di. Non ho veramente parole per descrivere quanto schifo provo per queste persone». È quanto scrive in un post su Instagram Fatima Essania, donna di origini arabe, che sta cercandoin Italia. LEGGI ANCHE –> La frase razzista del quarto uomo di Psg-Basaksehir divide la rete https://www.instagram.com/p/CInoRhgF2fK/ «Buongiorno, sono Fatima. Ho letto il vostro annuncio, al quale sono interessata. È ancora disponibile? Grazie», ha scritto Essania in un messaggio inviato al numero telefonico indicato nell’annuncio. «Il suo nome mi dice che lei è, quindida», la. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lei araba «Lei è araba, niente da fare»: la risposta all'annuncio di lavoro cela razzismo Giornalettismo.com La normalizzazione tra Israele e Marocco affonda palestinesi e saharawi

Nuova batosta diplomatica per Abu Mazen. Ma l'Amministrazione Usa uscente ha anche riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale cancellando le aspirazioni del popolo saharawi ...

