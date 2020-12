Legambiente, Salerno prima per cemento illegale: i dati della Campania (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno- Fa rabbrividire il Rapporto Ecomafia 2020 di Legambiente. L’associazione, presentando “Ecomafia 2020. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia” esemplifica i dati salienti: “Crescono nel 2019 gli illeciti nel ciclo dei rifiuti +21% rispetto lo scorso anno. La provincia di Napoli maglia nera a livello nazionale”. Ancora: “La Campania guida la classifica ‘cemento illegale’ con 1.169 infrazioni +40% rispetto scorso anno: la provincia di Salerno guida questa classifica nazionale”. Nello specifico: “La Campania ancora sotto l’attacco, spietato, degli ecocriminali. Con 5.549 reati accertati di illegalità ambientale nel 2019 segna un’impennata senza precedenti con + 44% rispetto lo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti- Fa rabbrividire il Rapporto Ecomafia 2020 di. L’associazione, presentando “Ecomafia 2020. Le storie e i numericriminalità ambientale in Italia” esemplifica isalienti: “Crescono nel 2019 gli illeciti nel ciclo dei rifiuti +21% rispetto lo scorso anno. La provincia di Napoli maglia nera a livello nazionale”. Ancora: “Laguida la classifica ‘’ con 1.169 infrazioni +40% rispetto scorso anno: la provincia diguida questa classifica nazionale”. Nello specifico: “Laancora sotto l’attacco, spietato, degli ecocriminali. Con 5.549 reati accertati di illegalità ambientale nel 2019 segna un’impennata senza precedenti con + 44% rispetto lo ...

StampaLa Campania ancora sotto l’attacco, spietato, degli ecocriminali. Con 5.549 reati accertati di illegalità ambientale nel 2019 segna un’impennata senza precedenti con + 44% rispetto lo scorso ann ...

La Campania è ancora una volta maglia nera per gli ecoreati

Con 5.549 reati accertati di illegalità ambientale nel 2019 la Campania segna un’impennata senza precedenti nell’attacco delle ecomafie, + 44% rispetto all’anno precedente. Ben 4.231 le denunce e 24 l ...

