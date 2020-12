Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Udinese

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Domani alle 18si affrontano all’Olimpico Grande. Giampaolo dovrebbe tornare al 4-3-1-2, modulo di fiducia, con Lukic a supporto di Zaza e Belotti. Più Bremer che Nkoulou per la difesa. Nell’Gotti potrebbe riavere Lasagna per la panchina: davanti dovrebbe toccare a Deulofeu dall’inizio.(4-3-1-2) – Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. All.: Giampaolo(3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All.: Gotti Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.