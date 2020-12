Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Verona

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è l’anticipo serale del sabato dell’undicesima giornata di Serie A. Inzaghi non dovrebbe poter contare su Luis Alberto, assente all’allenamento di oggi: al posto dello spagnolo giocherà Akpa Akpro. Rispetto alla gara con il Bruges, Fares dovrebbe sostituire Marusic. NelFavilli favorito su Di Carmine per l’attacco. In difesa assente Ceccherini per squalifica.(3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi(3-4-2-1) -Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli. All.: Juric Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.