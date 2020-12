Le spese pazze per migliaia di euro di Alitalia-Etihad: dal Gp di Abu Dhabi alle mance stellari (Di venerdì 11 dicembre 2020) La procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini sulla gestione della compagnia durante gli anni dell’accordo con gli Emirati Arabi. Una perizia mette nero su bianco esborsi inopportuni per milioni di euro. In tre anni le perdite supereranno il miliardo di euro Il piano della nuova Alitalia: meno aerei, meno dipendenti e cda lottizzato" Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 11 dicembre 2020) La procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini sulla gestione della compagnia durante gli anni dell’accordo con gli Emirati Arabi. Una perizia mette nero su bianco esborsi inopportuni per milioni di. In tre anni le perdite supereranno il miliardo diIl piano della nuova: meno aerei, meno dipendenti e cda lottizzato"

zazoomblog : Le spese pazze per migliaia di euro di Alitalia-Etihad: dal Gp di Abu Dhabi alle mance stellari - #spese #pazze… - partingwords_ : Oggi mi sveglio con le belle notizie dalla Marvel, da Star Wars, dalla Disney, con un nuovo album di Taylor da assa… - TramontanoLaura : @vabbeokay Ma sono alcune le pazze... e quell'aereo li lo ha mandato una singola page a sue spese quindi non c'entr… - greeeeenster : RT @anna_flag: @Sarinski_ In questo momento sto facendo il picking per le spese a domicilio presso una famosissima catena di Supermercati.… - AnnaP1953 : RT @Teresat14547770: Spese pazze e nessuna trasparenza. I misteri dei contratti di Arcuri - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : spese pazze Spese pazze e nessuna trasparenza. I misteri dei contratti di Arcuri Il Tempo Video: blocca una colonnina e aggredisce un proprietario Tesla, Sentry Mode registra e lo fa arrestare

Sono tanti i furbi e delinquenti vari che ancora non sanno della modalità Sentinella sulle auto Tesla. In Spagna un arresto grazie al video registrato ...

"Spese pazze", sette indagati in Asppi Trema il sindacato dei proprietari

Alcuni vertici nel mirino della Procura che contesta la truffa continuata per rimborsi legati ad attività non lavorative. L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza è nata da verifiche sui bilanci ...

Sono tanti i furbi e delinquenti vari che ancora non sanno della modalità Sentinella sulle auto Tesla. In Spagna un arresto grazie al video registrato ...Alcuni vertici nel mirino della Procura che contesta la truffa continuata per rimborsi legati ad attività non lavorative. L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza è nata da verifiche sui bilanci ...