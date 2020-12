Le lacrime di Cristiano Malgioglio nel ricordo della madre: 'Da quando non c'è più, ho rifiutato il Natale' (Di sabato 12 dicembre 2020) . La preparazione del Natale nella casa del Grande Fratello Vip, è stata una gioia per tutti ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) . La preparazione delnella casa del Grande Fratello Vip, è stata una gioia per tutti ...

Venticinquesima puntata per "Grande Fratello Vip 5", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Nuovi ingressi nella Casa: Samantha De Gren ...

GFVip, Iva Zanicchi ha un messaggio per Cristiano Malgioglio

Iva Zanicchi è intervenuta in collegamento con il GFVip per rassicurare Cristiano Malgioglio. L'opinionista sta passando giorni difficili in vista del Natale, una festività che non ama affatto da quan ...

