Le donne, gli asili nido e lo spudorato obiettivo del cinquanta per cento (Di venerdì 11 dicembre 2020) In un’Italia che dedica al ridurre la disparità di genere lo 0,3 per cento della spesa pubblica, l’idea di destinare al gender gap metà dei fondi del Next Generation Ue sembra una rivoluzione. Ma se non lo si fa, la situazione rischia di peggiorare Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 11 dicembre 2020) In un’Italia che dedica al ridurre la disparità di genere lo 0,3 perdella spesa pubblica, l’idea di destinare al gender gap metà dei fondi del Next Generation Ue sembra una rivoluzione. Ma se non lo si fa, la situazione rischia di peggiorare

paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - lauraboldrini : Diamo un segnale concreto di attenzione alle donne in questo momento di crisi. Abbassiamo l'Iva su tutti gli… - Generazionejobs : #barbaradurso scende in campo. Le donne la fanno in piedi come gli uomini, o si inginocchiano??? - voicenoir : RT @Pontifex_it: Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agl… -

Ultime Notizie dalla rete : donne gli Le donne, gli asili nido e lo spudorato obiettivo del cinquanta per cento L'Espresso Fratture da ossa fragili, in Italia si investe poco per prevenirle

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo i 50 anni più del 30% delle donne e del 20% degli uomini va incontro ad una frattura da fragilità a causa di una ridotta resistenza ossea per un’alterata quanti ...

Le donne, gli asili nido e lo spudorato obiettivo del cinquanta per cento

In un’Italia che dedica al ridurre la disparità di genere lo 0,3 per cento della spesa pubblica, l’idea di destinare al gender gap metà dei fondi del Next Generation Ue sembra una rivoluzione. Ma se n ...

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo i 50 anni più del 30% delle donne e del 20% degli uomini va incontro ad una frattura da fragilità a causa di una ridotta resistenza ossea per un’alterata quanti ...In un’Italia che dedica al ridurre la disparità di genere lo 0,3 per cento della spesa pubblica, l’idea di destinare al gender gap metà dei fondi del Next Generation Ue sembra una rivoluzione. Ma se n ...