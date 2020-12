Le aziende cinesi dominano i bandi per il Covid-19 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le aziende cinesi giocano bene la parte nel leone e dominano i bandi italiani per il Covid-19, aggiudicati nel 2020 da aziende straniere, scatenando la reazione politica di Giorgia Meloni che riporta una serie di cifre preoccupanti per l’economia di casa nostra. I bandi italiani al tempo del Covid-19 La situazione dell’emergenza in Italia è nota: il governo italiano si è trovato di fronte a una pandemia e, a dispetto degli annunci ufficiali, non era preparato ad affrontarla. Mancava tutto: dai respiratori, quasi introvabili, ai dispositivi di protezione individuale comprese le mascherine che a febbraio erano più rare dei diamanti e, per far fronte alle carenze, l’Italia ha supplito con una serie di bandi per ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Legiocano bene la parte nel leone eitaliani per il-19, aggiudicati nel 2020 dastraniere, scatenando la reazione politica di Giorgia Meloni che riporta una serie di cifre preoccupanti per l’economia di casa nostra. Iitaliani al tempo del-19 La situazione dell’emergenza in Italia è nota: il governo italiano si è trovato di fronte a una pandemia e, a dispetto degli annunci ufficiali, non era preparato ad affrontarla. Mancava tutto: dai respiratori, quasi introvabili, ai dispositivi di protezione individuale comprese le mascherine che a febbraio erano più rare dei diamanti e, per far fronte alle carenze, l’Italia ha supplito con una serie diper ...

QuotidianPost : Le aziende cinesi dominano i bandi per il Covid-19 - pola1945 : RT @ImolaOggi: Il Governo italiano ha assegnato 1/3 dei bandi per gestire l’emergenza ad aziende cinesi, per un importo pari a 1,57 miliard… - Filippob8 : RT @ImolaOggi: Il Governo italiano ha assegnato 1/3 dei bandi per gestire l’emergenza ad aziende cinesi, per un importo pari a 1,57 miliard… - matrix_human : ??Le aziende cinesi hanno guadagnato €1,5 miliardi dall'Italia durante la pandemia ??Il governo italiano di sinistra… - FrankFb6024142 : RT @ilgiornale: Le imprese cinesi hanno ottenuto il 91,7% dei bandi per l'emergenza Covid. Meloni attacca il governo: 'Dovevano essere avva… -

Ultime Notizie dalla rete : aziende cinesi Via dagli S&P Dow Jones Indices le aziende cinesi interessate dal ban della Casa Bianca Teleborsa Aerospazio: Nse Expoforum al via con oltre 100 relatori e 70 aziende

E' partita questa mattina la seconda edizione di Nse Expoforum, Nse 2020, quest'anno in versione digitale. La fiera dell'economia dello ...

Con l’emergenza Covid commesse dall’Italia alla Cina per oltre 1,5 miliardi

A chi sono andati finora i soldi per le forniture di emergenza anti Covid? Ve lo diciamo noi con i dati di Openpolis-Anac. Sorprese e conferme ...

E' partita questa mattina la seconda edizione di Nse Expoforum, Nse 2020, quest'anno in versione digitale. La fiera dell'economia dello ...A chi sono andati finora i soldi per le forniture di emergenza anti Covid? Ve lo diciamo noi con i dati di Openpolis-Anac. Sorprese e conferme ...