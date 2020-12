Le 4 regioni che cambiano ancora colore. Speranza firma l'ordinanza: le nuove regole (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che cambia colore a Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria: le 4 regioni passano nella fascia gialla. come già annunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana. Via libera da domenica 13 dicembre, anche se per il Piemonte la data è ancora incerta. In queste regioni, dunque, cambieranno le regole: ci si potrà spostare liberamente tra Comuni diversi (a eccezione delle ore comprese nel coprifuoco, tra le 22 e le 5 del mattino). Durante questo orario servirà avere con sé il modulo di autocertificazione che attesti la necessità di spostarsi, per motivi di lavoro, salute o urgenza. Si potrà andare al bar e al ristorante fino alle 18, mentre da quell'ora in poi sarà consentita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ministro della Salute Robertohato l'che cambiaa Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria: le 4passano nella fascia gialla. come già annunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana. Via libera da domenica 13 dicembre, anche se per il Piemonte la data èincerta. In queste, dunque, cambieranno le: ci si potrà spostare liberamente tra Comuni diversi (a eccezione delle ore comprese nel coprifuoco, tra le 22 e le 5 del mattino). Durante questo orario servirà avere con sé il modulo di autocertificazione che attesti la necessità di spostarsi, per motivi di lavoro, salute o urgenza. Si potrà andare al bar e al ristorante fino alle 18, mentre da quell'ora in poi sarà consentita ...

matteosalvinimi : È una richiesta che non viene solo dalla Lega ma anche da regioni e comuni, compresi molti di centrosinistra. Al di… - amendolaenzo : Il #RecoveryFund ???????? è una grande opportunità per il Paese. Nessuno vuole esautorare i soggetti attuatori come Reg… - fanpage : Niente da fare per Campania e Toscana, restano in #zonaarancione. L'elenco delle regioni che passano in #zonagialla - anthamptonx : E perché mi aggiorno a me sembra che ci sia proprio una diminuzione in generale dei tamponi effettuati nelle divers… - ZzaPina : RT @ilBarby: Gente che non é mai fottuto una minchia di uscire dalla Lombardia , adesso che da domenica aprono le regioni ' Ah libero! Vad… -