Lazio-Verona, Juric: “Non sono preoccupato per le assenze, Kalinic ancora out” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Nell’ultima partita abbiamo creato tanto, tanti movimenti giusti. Non sono così preoccupato. Mi dispiace per Kalinic, che è uno che sa segnare e adesso non c’è. Ma non mi lamento degli attaccanti. Ritorno in campo? Kalinic non credo torni nemmeno sabato, magari l’ultima se tutto va bene. Oggi ha fatto allenamento Gunter, che è di nuovo disponibile. Vieira deve pazientare un po’, spero di averlo dopo la sosta”. Tanti assenti per Ivan Juric in vista del match contro la Lazio. Nella consueta conferenza della vigilia, l’allenatore del Verona ha parlato di Nikola Kalinic, che non ci sarà nemmeno all’Olimpico, poi ha elogiato Zaccagni che è il vero trascinatore degli scaligeri: “sono strafelice per Zaccagni, le parole del presidente ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Nell’ultima partita abbiamo creato tanto, tanti movimenti giusti. Noncosì. Mi dispiace per, che è uno che sa segnare e adesso non c’è. Ma non mi lamento degli attaccanti. Ritorno in campo?non credo torni nemmeno sabato, magari l’ultima se tutto va bene. Oggi ha fatto allenamento Gunter, che è di nuovo disponibile. Vieira deve pazientare un po’, spero di averlo dopo la sosta”. Tanti assenti per Ivanin vista del match contro la. Nella consueta conferenza della vigilia, l’allenatore delha parlato di Nikola, che non ci sarà nemmeno all’Olimpico, poi ha elogiato Zaccagni che è il vero trascinatore degli scaligeri: “strafelice per Zaccagni, le parole del presidente ...

