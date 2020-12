Lazio, Reina: «Buffon modello e speranza. Innamorato dell’Italia» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pepe Reina, portiere della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Transitor: le sue dichiarazioni Pepe Reina, portiere della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Transitor. CARRIERA – «Quando non senti più la tensione prima di ogni partita, sarà finita. A 38 anni, ogni singolo giorno di allenamento, ha molto più valore. La chiave è lavorare in modo personalizzato con un fisioterapista che si concentra su alcune parti del corpo. E l’importante è non dimagrire, soprattutto durante i periodi di vacanza». Buffon – «Una speranza: vuol dire che anche a 42 anni i portieri più anziani possono continuare a giocare tante partite. Io continuerò finché sto bene e c’è il divertimento. Altrimenti sarà finita. Sono Innamorato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pepe, portiere della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Transitor: le sue dichiarazioni Pepe, portiere della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Transitor. CARRIERA – «Quando non senti più la tensione prima di ogni partita, sarà finita. A 38 anni, ogni singolo giorno di allenamento, ha molto più valore. La chiave è lavorare in modo personalizzato con un fisioterapista che si concentra su alcune parti del corpo. E l’importante è non dimagrire, soprattutto durante i periodi di vacanza».– «Una: vuol dire che anche a 42 anni i portieri più anziani possono continuare a giocare tante partite. Io continuerò finché sto bene e c’è il divertimento. Altrimenti sarà finita. Sono...

MCalcioNews : Lazio, Reina: 'Buffon è una speranza' ? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lazio, Reina: “Continuerò a giocare a calcio finché sto bene e mi diver… - 1900_since : #Reina tra passato e presente non bada al futuro... Ma sa già quando smettere - Fantatweet2 : @_____Andre126 @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @HyboriaLeague Portiere Lazio se li hai tutti e due, sennò solo se hai Reina. Linetty - Fantatweet2 : CONSIGLI PER PARTITA: Lazio-Verona Occhio al dubbio in porta la può spuntare Reina, in difesa sconsigliati Radu e F… -