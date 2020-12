L’Aria Sta Finendo è il nuovo singolo di Gianna Nannini dal sound rock internazionale (audio e testo) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il nuovo singolo di Gianna Nannini è L’Aria Sta Finendo. Il brano fa parte di La Differenza, il suo ultimo album di inediti che era destinato anche al concerto in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo show è stato rimandato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Il sound internazionale di L’Aria Sta Finendo accompagna il messaggio inequivocabile trasmesso dall’inciso diretto, che ci invita a cambiare rapidamente prima che l’ossigeno si esaurisca. Ecco le parole che Gianna Nannini ha ha voluto riservare ai suoi fan: “Il momento che viviamo mi fa scatenare più del solito e riflettere, ma a suon di rock: ecco ‘L’ aria sta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) IldiSta. Il brano fa parte di La Differenza, il suo ultimo album di inediti che era destinato anche al concerto in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo show è stato rimandato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. IldiStaaccompagna il messaggio inequivocabile trasmesso dall’inciso diretto, che ci invita a cambiare rapidamente prima che l’ossigeno si esaurisca. Ecco le parole cheha ha voluto riservare ai suoi fan: “Il momento che viviamo mi fa scatenare più del solito e riflettere, ma a suon di: ecco ‘L’ aria sta ...

