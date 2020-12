Lampard: «Ancelotti è il miglior tecnico che io abbia mai avuto» – VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Frank Lampard ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta contro l’Everton: queste le sue parole su Ancelotti Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Everton. Queste le sue parole su Ancelotti. «Direi che si può essere influenzati da altre persone e Ancelotti ha avuto una grande influenza su di me come uomo e come giocatore in quel periodo. Quando penso agli allenatori con cui ho lavorato metto Ancelotti al primo posto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Frankha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta contro l’Everton: queste le sue parole suFrankha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Everton. Queste le sue parole su. «Direi che si può essere influenzati da altre persone ehauna grande influenza su di me come uomo e come giocatore in quel periodo. Quando penso agli allenatori con cui ho lavorato mettoal primo posto». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Lampard ha rotto con Mourinho: 'Il migliore è Ancelotti' VIDEO: L'allenatore del Chelsea, Lampard ha dichiarato in… - J__Jack : @un_polle @giaestrismo Quelli citati da te hanno fatto almeno un po' di esperienza da altre parti (per quanto possa… - sportli26181512 : Everton in crisi, Chelsea in rampa di lancio: Ancelotti e Lampard, sfida tra umori opposti: Everton in crisi, Chels… - MasterBlue08 : Ancelotti vs Lampard ?? Maestro vs Aprendiz -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Ancelotti Lampard: "Ancelotti è il miglior tecnico che abbia mai avuto" La Gazzetta dello Sport Lampard: «Ancelotti è il miglior tecnico che io abbia mai avuto» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta contro l'Everton: queste le sue parole su Ancelotti ...

Lampard: Ancelotti a great man

Frank Lampard and Carlo Ancelotti won the league and cup double together at Chelsea in 2010 - and they will go head to head on Saturday when the London club vis - Sky Sport HD ...

Frank Lampard ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta contro l'Everton: queste le sue parole su Ancelotti ...Frank Lampard and Carlo Ancelotti won the league and cup double together at Chelsea in 2010 - and they will go head to head on Saturday when the London club vis - Sky Sport HD ...