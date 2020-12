Lamorgese positiva al coronavirus? "Scusate, ci siamo sbagliati": l'ultima (sconcertante) verità sul tampone al ministro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luciana Lamorgese non ha mai contratto il coronavirus. A pochi giorni dalla notizia che ha fatto il giro di tutti i siti di informazione, ecco che arriva la smentita. Il ministro dell'interno "è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione". A darne riscontro è la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma che specifica: "Successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi. La diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli". La finta positività era piombata durante il Consiglio dei ministri e aveva costretto Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, vicini al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luciananon ha mai contratto il. A pochi giorni dalla notizia che ha fatto il giro di tutti i siti di informazione, ecco che arriva la smentita. Ildell'interno "è negativa al Covid. La positività riscontrata neldel 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione". A darne riscontro è la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma che specifica: "Successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi. La diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli". La finta positività era piombata durante il Consiglio dei ministri e aveva costretto Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, vicini al ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - LegaSalvini : *FLASH -CORONAVIRUS: ISOLAMENTO PER BONAFEDE E DI MAIO, ACCANTO A LAMORGESE (RISULTATA POSITIVA) A P.CHIGI- FLASH* = - TeresaBellanova : Un augurio di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costr… - Sarottola_ : La Ministra Lamorgese in realtà, non è positiva al covid. Hanno sbagliato. A me viene da piangere. - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @Libero_official: La #Lamorgese non ha mai contratto il #coronavirus: 'Errore di processazione del campione', il tampone era un falso po… -