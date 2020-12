Lamorgese negativa al Covid | il tampone era un falso positivo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Allarme rientrato. Il Ministro dell'Interno, Luciana, non è mai stata positiva al Coronavirus . Il test molecolare eseguito lunedì scorso e relativo a un normale controllo periodico si è ...

Il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, non è mai stata positiva al Covid-19 ma, a quanto pare, si è trattato di un caso di falsa positività. Il Viminale, infatti, attra ...Il Ministro dell'interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus. Il test molecolare eseguito lunedì scorso, comunicato come positivo, si è rivelato poi errato. A renderlo noto è lo ...