L’acciaio torna per metà dello Stato Accordo Invitalia-ArcelorMittal sull’ex Ilva

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic –ad essere (perhanno firmato in serata l’. La società controllata dal Mef entra così al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco. L’azienda che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. L’traprevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa per 400 milioni di euro. Cosìavrà il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato, poi, un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte die ...