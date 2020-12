La Virtus Roma sparisce dal mondo del basket

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo 60 anni di storia e di trofei ladà il suo triste addio alprofessionistico. Claudio Toti, da circa 20 anni alla guida del club, nelle scorse ore ha gettato la spugna di fronte ai problemi finanziari della società. Il patron ha comunicato il ritiro della squadra capitolina dal campionato di Serie A, e lo ha fatto prima che scadessero i termini relativi al pagamento della rata di 35mila euro da versare alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Il massimo campionato italiano, dunque, perde una sua storica protagonista ed ora si ritrova con 15 formazioni iscritte. Per quanto riguarda la, bisognerà attendere la prossima stagione per capire se ci sarà qualche imprenditore che cercherà di far ripartire il team dal primo campionato a iscrizione libera, e soprattutto che accetterà di ...