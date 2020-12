La Valle d’Aosta sfida il governo | da domani riaperti per legge bar | ristoranti e impianti sportivi – Il documento

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La RegioneilConte e, con unapubblicata oggi sul bollettino ufficiale regionale, dice sì a nuove aperture a partire già da. Si tratta di un provvedimento che, di fatto, permette al presidente della Regione autonoma – ancora in zona arancione – di poter disporre in maniera del tutto autonoma della libertà di movimento dei cittadini, della pratica sportiva e dell’apertura degli esercizi commerciali, dei bar e dei. Insomma, una auto-deroga all’ultimo Dpcm anti-Coronavirus: per questo motivo il, proprio in queste ore, sta valutando l’impugnativa. IlÈ bene ricordare che latanto discussa era stata approvata dal Consiglio regionale lo ...