La tv cinese ospita il «Forum online per la cooperazione dei partner dei media europei 2020»

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 dicembre 2020) «Dialogo sulla fiducia reciproca per unavantaggiosa per tutti». È questo il tema delorganizzato eto dalCmg a cui hanno partecipato 28 delegati di 25 organizzazioni di 16 Paesi, tra cui anche Panorama e La Verità. Un'occasione per discutere su come rafforzare il coordinamento, approfondire i legami, unirsi per combattere la pandemia e portare maggiore fiducia nel mondo attraverso scambi approfonditi. Il presidente e capo redattore di Cmg, Shen Haixiong, ha presentato tre proposte sull'attuale situazione dei: «In primo luogo, dovremmo approfondire lanel riportare le risposte al Covid-19. In secondo luogo, dovremmo promuovere lo scambio di personale tra le ...