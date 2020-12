La sorella di Kate Moss, Lottie, fa impazzire i fan in déshabillé: quando la genetica è vincente (Di venerdì 11 dicembre 2020) La foto di Lottie Moss in déshabillé non è passata inosservata su Instagram, facendo impazzire i suoi fan Qualcuno potrebbe dire che nella vita piove sempre sul bagnato, e la genetica vincente di casa Moss non può che esserne la conferma: entrambe modelle, bionde da urlo e belle da togliere il fiato, le sorelle Moss conquistano il cuore dei fan uno scatto dopo l’altro. Questa volta a far impazzire i fan è la Moss junior, Lottie, che non è certo passata inosservata su Instagram dopo la foto in déshabillé con indosso solo un babydoll trasparente e delle sensualissime auto reggenti. Sul suo seguitissimo profilo, che conta più di 322mila follower, Lottie si immortala ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020) La foto diinnon è passata inosservata su Instagram, facendoi suoi fan Qualcuno potrebbe dire che nella vita piove sempre sul bagnato, e ladi casanon può che esserne la conferma: entrambe modelle, bionde da urlo e belle da togliere il fiato, le sorelleconquistano il cuore dei fan uno scatto dopo l’altro. Questa volta a fari fan è lajunior,, che non è certo passata inosservata su Instagram dopo la foto incon indosso solo un babydoll trasparente e delle sensualissime auto reggenti. Sul suo seguitissimo profilo, che conta più di 322mila follower,si immortala ...

