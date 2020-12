La Sirenetta | il film | ecco il cast completo

Leggi su biccy

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilde Laè stato finalmente annunciato! Il progetto del Live Action della Disney è andato un po’ a rilento (a causa del Covid), ma dopo la conferma di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Disney ha svelato tutti gli altri: Daveed Diggs è Sebastian, Javier Bardem è Tritone, Jacob Tremblay è Flounder, Melissa McCarthy è Ursula, Jonah Hauer-King è il Principe Eric e Awkwafina è Scuttle. Meet theof Disney’s The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, @Awkwafina, @DaveedDiggs, @JacobTremblay, @MelissaMcCarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by @AlMenken & @Lin Manuel Miranda. pic.twitter.com/lXp0p2mVrE — Disney (@Disney) December 11, 2020 Lanera, la Disney risponde alle polemiche “Sì, l’autore ...