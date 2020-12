La sfida di Letizia contro Enula ad Amici di Maria De Filippi (Di venerdì 11 dicembre 2020) viene disputata sabato 12 dicembre, a un passo dalle festività natalizie. Una delle due cantanti potrà continuare il percorso ad Amici, l’altra verrà esclusa dal programma. A proporre è stato il docente di canto Rudy Zerbi che non ha mai apprezzato in modo particolare le doti di Letizia. La cantante lirica, seguita da Arisa, ha provato a cantare anche pop ma a detta di Zerbi con scarsi risultati. Per questo motivo, il prof. di canto decide per una sfida ai danni di Letizia. Ai provini è stato rapito dalle doti canore della cantante Enula, che propone per una sfida contro la cantante lirica, la prima donna lirica ad Amici in 20 edizioni. Letizia riceve una busta rossa in settimana dalla quale apprende che Zerbi intende ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) viene disputata sabato 12 dicembre, a un passo dalle festività natalizie. Una delle due cantanti potrà continuare il percorso ad, l’altra verrà esclusa dal programma. A proporre è stato il docente di canto Rudy Zerbi che non ha mai apprezzato in modo particolare le doti di. La cantante lirica, seguita da Arisa, ha provato a cantare anche pop ma a detta di Zerbi con scarsi risultati. Per questo motivo, il prof. di canto decide per unaai danni di. Ai provini è stato rapito dalle doti canore della cantante, che propone per unala cantante lirica, la prima donna lirica adin 20 edizioni.riceve una busta rossa in settimana dalla quale apprende che Zerbi intende ...

Settimana dopo settimana tremano nuovi banchi nella scuola di "Amici". Nel quinto appuntamento, in onda sabato 12 dicembre alle 14.10 su Canale 5, saranno il ballerino Riccardo e la cantante Letizia a

