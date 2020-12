La rivincita degli anti-nucleari (Di venerdì 11 dicembre 2020) A chi ha seguito, in questi anni, il dibatto sull’energia, fa una certa impressione leggere - ancora di più su un giornale francese - “L’ENEL prende la rivincita sui suoi concorrenti nucleari…” . L’articolo, pubblicato su Le Monde del 7 dicembre scorso, prosegue dicendo che l’azienda elettrica italiana, che ha anticipato tempestivamente la sua transizione energetica, è diventata una “super major nelle energie rinnovabili”. Francesco Starace, AD di ENEL, a fine novembre ha, infatti, annunciato un piano decennale di investimenti di ben 160 miliardi di euro (40 dei quali nei prossimi tre anni) in parchi eolici e solari, reti elettriche digitali, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e risparmi energetici, in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina. Dal 2014 il valore in Borsa dell’Enel è raddoppiato, arrivando a 84 miliardi: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) A chi ha seguito, in questi anni, il dibatto sull’energia, fa una certa impressione leggere - ancora di più su un giornale francese - “L’ENEL prende lasui suoi concorrenti…” . L’articolo, pubblicato su Le Monde del 7 dicembre scorso, prosegue dicendo che l’azienda elettrica italiana, che hacipato tempestivamente la sua transizione energetica, è diventata una “super major nelle energie rinnovabili”. Francesco Starace, AD di ENEL, a fine novembre ha, infatti, annunciato un piano decennale di investimenti di ben 160 miliardi di euro (40 dei quali nei prossimi tre anni) in parchi eolici e solari, reti elettriche digitali, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e risparmi energetici, in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina. Dal 2014 il valore in Borsa dell’Enel è raddoppiato, arrivando a 84 miliardi: ...

A chi ha seguito, in questi anni, il dibatto sull’energia, fa una certa impressione leggere - ancora di più su un giornale francese - “L’ENEL prende la rivincita sui suoi ...

