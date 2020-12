La rassegna stampa dell’11 dicembre dei principali quotidiani italiani (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sullo scontro all’interno della maggioranza tra Giuseppe Conte e Italia Viva. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente alla morte di Paolo Rossi. Diversi quotidiani si occupano della morte di Giulio Regeni. Non manca l’analisi dell’attuale situazione politica. La Repubblica apre con un’analisi sull’uccisione di Giulio Regeni in Egitto: “Così gli 007 hanno ucciso Giulio”. Natale, dietrofront di Conte, probabilmente il 25 dicembre si potrà uscire dai propri comuni per andare a trovare i familiari. Il ministro Speranza si oppone. ... Leggi su instanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano letestate giornalistiche. Ieri le prime pagine deisi sono concentrate soprattutto sullo scontro all’interno della maggioranza tra Giuseppe Conte e Italia Viva. Oggi lanazionale si dedica principalmente alla morte di Paolo Rossi. Diversisi occupano della morte di Giulio Regeni. Non manca l’analisi dell’attuale situazione politica. La Repubblica apre con un’analisi sull’uccisione di Giulio Regeni in Egitto: “Così gli 007 hanno ucciso Giulio”. Natale, dietrofront di Conte, probabilmente il 25si potrà uscire dai propri comuni per andare a trovare i familiari. Il ministro Speranza si oppone. ...

DiMarzio : Nel ricordo di #PaoloRossi: le prime pagine dei quotidiani domattina in edicola - aldo_rovi : RT @IlariaBifarini: Stamattina il “giornalista” della Rai che legge la rassegna stampa continua a esaltarsi per i soldi del Recovery Fund,… - lillydessi : CorSera: 'Il Milan ha un bel vizio affezionato al primato. Europa League, si vola' - Milan News - Confedilizia_ : Rassegna Stampa Confedilizia #11dicembre - giginuzzo2 : «Il marchio #ASRoma in #Cina è il primo» nel 2009 -