La protesta dei magistrati onorari d’Italia: un’onda che parte dal basso e giunge a Roma (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre dalle 11, i magistrati onorari di Italia si riuniranno davanti alla Cassazione, sfidando l’emergenza pandemica, e irregimentati in Flashmob per chiedere allo Stato, proprio datore di lavoro, il riconoscimento di diritti loro negati, per pretendere tutele, garanzie contro la malattia, la giusta retribuzione per decenni di onorato servizio. L’onda di protesta è partita contemporaneamente a Sud e Nord dell’Italia, che con Palermo e Milano ha riunito rappresentanti della categoria in una coreografica e composta manifestazione di protesta per “il pane e le rose”, rosse, a simboleggiare la protesta dei lavoratori del 1912 dell’ industria tessile, cui i magistrati onorari italiani sentono forte la analogia, per la totale assenza di garanzie lavoristiche e ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre dalle 11, idi Italia si riuniranno davanti alla Cassazione, sfidando l’emergenza pandemica, e irregimentati in Flashmob per chiedere allo Stato, proprio datore di lavoro, il riconoscimento di diritti loro negati, per pretendere tutele, garanzie contro la malattia, la giusta retribuzione per decenni di onorato servizio. L’onda diè partita contemporaneamente a Sud e Nord dell’Italia, che con Palermo e Milano ha riunito rappresentanti della categoria in una coreografica e composta manifestazione diper “il pane e le rose”, rosse, a simboleggiare ladei lavoratori del 1912 dell’ industria tessile, cui iitaliani sentono forte la analogia, per la totale assenza di garanzie lavoristiche e ...

Tg3web : Sono trascorsi tre mesi dal sequestro in Libia dei pescatori di Mazara del Vallo. I familiari occupano da giorni pe… - fai_cisl : RT @faicislcosenza: ?? Sulla #GazzettadelSud l'articolo sulla protesta di ieri dei lavoratori del Consorzio di Bonifica di #Trebisacce (CS)… - BalboItalo1 : RT @Adri19510: A COSA SERVE UN POLITICO DEL GENERE ???? Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede:… - LPincia : RT @claudio_2022: Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede: 'Ministro dove sei?' - xblunotte : RT @claudio_2022: Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede: 'Ministro dove sei?' -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei India, sciopero in solidarietà con la protesta dei contadini | il manifesto Il Manifesto Parla il leader di Italia viva sull'utilizzo dei fondi Ue: presenteremo una proposta

"Lavoro per salvare il governo", l'intervista di Matteo Renzi. Al centro l'utilizzo dei fondi Ue: Italia viva presenterà la sua proposta ...

Fridays For Future: flash mob per ricordare l’accordo di Parigi

I ragazzi del movimento Fridays For Future realizzeranno un flash mob venerdì 11 in piazza Duomo per ricordare l'accordo di Parigi.

"Lavoro per salvare il governo", l'intervista di Matteo Renzi. Al centro l'utilizzo dei fondi Ue: Italia viva presenterà la sua proposta ...I ragazzi del movimento Fridays For Future realizzeranno un flash mob venerdì 11 in piazza Duomo per ricordare l'accordo di Parigi.