La procura di Roma rivela: «Gli 007 egiziani hanno ammesso di avere seguito Regeni» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli 007 egiziani hanno ammesso di avere seguito Giulio Regeni. È quanto emerge dalla richiesta di archiviazione dei pm di Roma per Mahmoud Najem, uno dei cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani finiti nell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano. «Sul piano indiziario – si legge – devono essere valutate le condotte di alcuni ufficiali della National Security: all'inizio viene negata dagli stessi ogni azione nei confronti di Giulio Regeni, poi si ammette di averlo attenzionato ma solo per tre giorni, infine si ammette di averlo controllato per un periodo più lungo». I pm italiani aggiungono nella stessa richiesta di archiviazione che sono stati «verosimilmente» cancellati i video della metropolitana del Cairo del ...

