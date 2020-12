La prima vaccinata italiana | è un’infermiera di 30 anni che vive a Londra

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Èdi trent’lacittadinaad aver fatto il vaccino contro il Coronavirus. Si chiama Elena Baraldi, professionista originaria di Modena cha da circa 6, in Inghilterra. Il Regno Unito ha dato l’ok alla distribuzione del vaccino Pfizer/Biontech lo scorso 2 dicembre e nel territorio è iniziata una campagna di somministrazione tra i gli anziani e i lavoratori più esposti, come i sanitari. «Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un pochino indolenzito», ha raccontato Baraldi a Il Resto del Carlino. Infermiera al pronto soccorso del Croydon University Hospital di, lavora inlinea sui codici rossi. «Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi», ha ...

