La nuova opera di Banksy legata all’emergenza coronavirus

Il famoso ed eccentrico writer inglese ha proposto una nuova opera disegnata nella natia Bristol: l'opera riguarda l'emergenza covid. L'opera intitolata ironicamente "Aachoo!" in riferimento al suono dello starnuto inglese, è stata dipinta dal writer Banksy, famoso in Inghilterra ed in tutto il mondo, nella sua nativa Bristol. L'opera è chiaramente una dedica ai problemi sociali che si sono amplificati con l'inizio della pandemia di coronavirus. Il dipinto è apparso sul muro verdognolo di una via periferica della città, in Vale Street. Il murale è stato individuato precedentemente dai passanti, per poi essere rivendicato nelle fattezze dallo stesso Banksy tramite il suo profilo Instagram ed i suoi canali social.

