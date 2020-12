La Mozzarella di Gioia del Colle fra le denominazioni protette dell’Ue

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento di esecuzione recante l’iscrizione della Dop “didel” nel registro europeo delledi origine protetta e delle indicazioni geografiche, diventando così la 311° denominazione italiana registrata. Con ladidelDop – sottolinea la Ministra Bellanova – si riconosce la qualità di uno straordinario prodotto pugliese, inimitabile, che rappresenta una storia produttiva ed economica, e una rilevante occasione occupazionale per quelle comunità pugliesi”. “Ed è importante rimarcare – conclude la Ministra – come negli ultimi anni l’intera filiera abbia visto il fiorire di nuove attività imprenditoriali condotte anche ...

