La moda ha bisogno di parole nuove (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uno dei mercati maggiormente scossi da questi mesi di Covid-19 e di alcune scriteriate scelte compiute dalle super task force formate dal Governo e dei cui risultati siamo ancora in cerca, è certamente quello della moda, soprattutto della moda di un certo tipo, quella che attira da sempre clienti in cerca di sogni. Perché, questa è la verità, alcuni capi di abbigliamento li acquisti per coprirti, altri per vestirti e altri ancora per sentirti come in un sogno. In questo mondo, le parole hanno e possono avere un peso specifico altissimo. Soprattutto adesso. #Tristezza Dopo il primo lockdown, alla riapertura dei negozi, abbiamo assistito a una collezione di hastag di una tristezza infinita e di una inutilità assoluta: #noicisiamo, #bentornati, #ricominciamo, #risolleviamoci e chi più ne ha più ne metta. Li ho raccolti, nel mio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uno dei mercati maggiormente scossi da questi mesi di Covid-19 e di alcune scriteriate scelte compiute dalle super task force formate dal Governo e dei cui risultati siamo ancora in cerca, è certamente quello della, soprattutto delladi un certo tipo, quella che attira da sempre clienti in cerca di sogni. Perché, questa è la verità, alcuni capi di abbigliamento li acquisti per coprirti, altri per vestirti e altri ancora per sentirti come in un sogno. In questo mondo, lehanno e possono avere un peso specifico altissimo. Soprattutto adesso. #Tristezza Dopo il primo lockdown, alla riapertura dei negozi, abbiamo assistito a una collezione di hastag di una tristezza infinita e di una inutilità assoluta: #noicisiamo, #bentornati, #ricominciamo, #risolleviamoci e chi più ne ha più ne metta. Li ho raccolti, nel mio ...

