La malattia come cura

Ginevra Bompiani: «Si stanno accanendo su Natale e Capodanno, due date che hanno sempre combattuto la solitudine. La solitudine era una malattia di cui soffrivamo da tempo. Ora viene usata per affrontare l'epidemia. Anche la forma più temuta della malattia: la morte. Hanno fatto della malattia la nostra cura. Si guarirà forse dalla malattia, ma chi ci guarirà dalla cura? È un po' quel che succede con la chemio: determina uno stato di malattia così grave che il male stesso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : malattia come La malattia di Huntington vissuta nella famiglia di un 27enne torinese e la Maratona di Telethon La Stampa Tumori: in Europa sono 198 quelli classificati come “rari”

Ma se per le malattie rare l’Italia ha strutturato reti di presa in carico, un sistema di registri e diverse specifiche normative, il ramo raro dell’oncologia soffre ancora di alcuni ritardi.

Artrite reumatoide, al via campagna ‘Parla più forte della tua Ar’

Condividi questo articolo:Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – “Grazie alla diagnosi precoce e alla tempestiva strategia terapeutica entro un anno dalla comparsa dei primi sintomi” di artrite reumatoide ...

