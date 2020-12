La letterina a Babbo Natale che sta commuovendo il web (Di venerdì 11 dicembre 2020) É destinata a fare il giro dei social la lettera di un bimbo che chiede a Babbo Natale che tutti possano rimettersi in salute. La lettera di Natale che commuove i social: “Vorrei che tutti guarissero” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) É destinata a fare il giro dei social la lettera di un bimbo che chiede ache tutti possano rimettersi in salute. La lettera diche commuove i social: “Vorrei che tutti guarissero” su Notizie.it.

Quest’anno il Natale non sarà come al solito e lo sappiamo tutti. Molti lo trascorreranno lontano dagli affetti più cari. E comunque il 25 sarà Natale, anche per chi lo vive con l’ ansia e quasi con f ...

É destinata a fare il giro dei social la lettera di un bimbo che chiede a Babbo Natale che tutti possano rimettersi in salute.

