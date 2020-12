La lettera di Roberto Baggio per Paolo Rossi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Un altro pilastro del nostro calcio ci saluta” Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di ricordo per onorare e commemorare Paolo Rossi arriva, tra le pagine di “Gazzetta Dello Sport” la lettera di Roberto Baggio. Leggi anche: La moglie di Paolo Rossi: “La diagnosi dopo un viaggio, sembrava risolvibile” Una missiva che colpisce per il suo mittente, schivo riservato e mai sui giornali: ma per Pablito andava fatta una eccezione. Tra le parole di Baggio quelle più toccati riservati al padre mancato da poco con cui andava in bici da piccolo proprio per vedere le partite di Rossi. Con il mio adorato papà Fiorindo, mancato solo qualche mese fa, percorrevamo quasi 12 chilo- metri, in due su una bicicletta, per arrivare a Vicenza partendo da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Un altro pilastro del nostro calcio ci saluta” Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di ricordo per onorare e commemorarearriva, tra le pagine di “Gazzetta Dello Sport” ladi. Leggi anche: La moglie di: “La diagnosi dopo un viaggio, sembrava risolvibile” Una missiva che colpisce per il suo mittente, schivo riservato e mai sui giornali: ma per Pablito andava fatta una eccezione. Tra le parole diquelle più toccati riservati al padre mancato da poco con cui andava in bici da piccolo proprio per vedere le partite di. Con il mio adorato papà Fiorindo, mancato solo qualche mese fa, percorrevamo quasi 12 chilo- metri, in due su una bicicletta, per arrivare a Vicenza partendo da ...

