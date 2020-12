La fine assurda nebulosa e solitaria del regista Kim Ki-duk morto in Lettonia per complicanze legate al Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Avrebbe dovuto girare un altro film, il suo 24esimo, Kim Ki-duk. Ilsudcoreanoa 59 anni peral-19 durante un soggiorno in. Una, che sembra uscita da un suo script affidato alla regia di un Bela Tarr. Un Kim ancora travolto dal recente scandalo #MeToo che cerca di recuperare un’aura probabilmente perduta si imbarca in una co-produzione coreana-lettone, arriva in ritardo per la presentazione degli aiuti di stato della repubblica baltica, quindi torna anovembre inper ripresentare la domanda e cercare un alloggio dove rimanere per qualche mese. Poi all’improvviso Kim scompare. Nessuno sa più ...